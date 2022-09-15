أسعار الأسمنت اليوم الخميس 15-9-2022 في المنيا

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اسعار الاسمنت
اسعار الاسمنت

ترصد بوابة “الفجر” الإلكترونية حركة أسعار مواد البناء بأسواق محافظة المنيا، حيث استقرت أسعار الأسمنت اليوم، وسط ترقب لحركة الأسعار خلال الساعات القادمة بعد رفع أسعار السولار والمازوت.

                   

أسعار الأسمنت اليوم في المنيا 

 

وتراوح سعر طن الأسمنت في محافظة المنيا ما بين 1300 و1500 جنيه، كما تراوح سعر الأسمنت الأبيض من 2650 - 2700 جنيه. 

 

الأسمنت في محافظة المنيا

 

ويواجه الأسمنت في محافظة المنيا عددا من التحديات، أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وارتفاع حجم المنافسة بالسوق، بما انعكس على حركة الأسعار.

 

أسعار الأسمنت اليوم في المنيا 

 

وصناعة الأسمنت في مصر تعد من الصناعات الاستراتيجية المهمة وهي أحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع المجالات خاصة في قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير القرى وغيرها.

 

 

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