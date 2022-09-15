بعد ارتفاعه عالميا.. اسعار الدولار بداية تعاملات اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022

شهدت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري استقرار في بداية تعاملات اليوم الخميس 15 سبتمبر بالبنوك، بعد ارتفاعات سجلها بقيمة 3 قروش في تعاملات الامس مقتربا من اعلي مستوياته على الاطلاق في 6 سنوات، وسط ارتفاع في سعر الدولار عالميا امام باقي العملات، بتوقعات رفع الفيدرالي اسعار الفائدة خلال إجتماعه القادم.

اسعار الدولار اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 بالبنوك:

اسعار الدولار في البنك الاهلي:19.34 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.

اسعار الدولار في بنك مصر: 19.34 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية: 19.36 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

اسعار الدولار في بنك القاهرة: 19.36 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي: 19.36 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

اسعار الدولار في البنك العربي الأفريقي: 19.34 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

اسعار الدولار في بنك قناة السويس: 19.32 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

اسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.39 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

اسعار الدولار في بنك كريدي أجريكول: 19.35 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

اسعار الدولار في بنك البركة: 19.27 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.

اسعار الدولار ترتفع عالميا مع تزايد توقعات رفع الفيدرالي سعر الفائدة:

وواصل الدولار ارتفاعاته عالميا امام باقي العملات حيث ارتفع مؤشر الدولار 0.21% ليصل إلى 109.600 نقطة بدعم من توقعات رفع الفيدرالي سعر الفائدة.

صعد الين الياباني واحدا بالمئة مقابل الدولار الأمريكي بعد أجرى بنك اليابان المركزي أول مراجعة لسعر الصرف في تمهيد محتمل للتدخل في سوق العملات بينما عكف المستثمرون على تقييم أحدث بيانات لتضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة.

وفي أول مراجعة لسعر الصرف، اتصل مسؤولون بالمركزي الياباني بمتعاملين وطلبوا منهم أسعارا لشراء أو بيع الين. لكن تدخلا فعليا لدعم العملة سيكون خطوة أكبر.

وأبلغ وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي الصحفيين يوم الأربعاء أن تحركات الين الأخيرة كانت "سريعة وأُحادية الجانب"، مضيفا أن تدخلا في سوق العملات لشراء الين هو أحد خيارات الحكومة إذا استمرت مثل تلك التحركات.

وهبط الدولار واحدا بالمئة أمام العملة اليابانية ليسجل في أواخر التعاملات 143.19 ين بعد أن وصل عند أدنى مستوى له في الجلسة إلى 142.6 ين.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.1 بالمئة إلى 109.71 بعد يوم من تسجيله أكبر مكاسبه من حيث النسبة المئوية منذ مارس آذار 2020 بفعل زيادة غير متوقعة في مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

وعكف المستثمرون اليوم على تقييم بيانات تظهر أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تراجعت لثاني شهر على التوالي في أغسطس آب. وأظهرت أيضا أن التضخم الأساسي لأسعار المنتجين ارتفع بوتيرة معتدلة الشهر الماضي.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو مقابل العملة الأمريكية ليستقر عند 0.9972 دولار في حين ارتفع الجنيه الاسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.1534 دولار.