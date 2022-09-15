حالة الطقس اليوم الخميس 15-9-2022 ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات مصر

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حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، الموافق الـ15 من سبتمبر 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس اليوم انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وذلك نتيجة تعرض البلاد لكتلة هوائية معتدلة بداية من شمال البلاد مرورا بوسط الصعيد وحتى جنوب البلاد بقيم تصل لـ6 درجات مئوية على جنوب محافظات الصعيد.

توقعات حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد الجوية في بيانها إنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد مما يخفض من الإحساس بالرطوبة.

بيان حالة الطقس اليوم

وأوضحت الهيئة في بيانها حول حالة الطقس، أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة 31 درجة مئوية، وتكون محافظة أسوان جنوب الصعيد والأعلى في درجات الحرارة 39 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بانخفاض بنحو 6 درجات مئوية عن الأيام السابقة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وأشارت "الأرصاد" إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة لمدة 72 ساعة، لتسود أجواء معتدلة ولطيفة على كافة مدن ومحافظات الجمهورية، متوقعة أن يسود اليوم الخميس طقس حار رطب على القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى.

حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة

وأضافت الخيئة أن حالة الطقس تشهد اعتدالا في درجات الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد  حيث يميل الطقس للحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

تحذيرات من حالة الطقس اليوم

وحذرت الهيئة من تكون الشبورة المائية صباحا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مناشدة قائدى السيارات بتوخى الحذر عند القيادة والالتزام بالسرعات المحددة لانخفاض الرؤية بسبب انتشار الشبورة المائية، منعا لوقوع الحوادث وحرصا على سلامة المارة والركاب.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 15-9-2022 في مصر

القاهرة والوجه البحرى   31   35

السواحل الشمالية   29  32

جنوب سيناء   40  42

شمال الصعيد   38   40

جنوب الصعيد   39   41

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