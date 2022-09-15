أسعار الذهب اليوم الخميس 15-9-2022 في السوق المحلي

أسعار الذهب، توجد العديد من الموضوعات التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين وخاصة أسعار السلع والمعادن والخدمات والمنتجات الحيوية الاستراتيجية المهمة سواء كانت ادخارية أو استهلاكية، في ظل التغيرات الكبيرة التي تشهدها المنطقة والعالم.

أسعار الذهب

وتعتبر أسعار الذهب من أهم الموضوعات التي تهم المواطنين في مختلف محافظات مصر حيث تحظى بمتابعة يومية نظرا لأهمية الذهب الذي يعتبر من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء.

أسعار الذهب اليوم

ويستخدم الكثيرون المعدن الأصفر كسلعة ادخارية من أجل الحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة، ما يتسبب في زيادة البحث عن أسعار الذهب يوميًا.

بيان أسعار الذهب اليوم الخميس

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها الكرام أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق الـ13 من سبتمبر 2022 بمحتلف الأعيرة في الأسواق المحلية بالسطور التالية:

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

أسعار الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 953 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1112 جنيهات.

أسعار الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 1271 جنيهًا للجرام.

أسعار الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8896 جنيها.