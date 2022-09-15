سعر الدولار اليوم الخميس 15-9-2022 في مدن ومحافظات مصر

سعر الدولار، واحد من الموضوعات التي تشل بال الكثيرين هو سعر الدولار ولما له وهي العملة التي يرتبط بها العديد من السلع والخدمات الضرورية وخاصة التي يتم استيرادها من الخارج، وتؤثر بشكل كبير على الأسعار المتداولة.

سعر الدولار

وشهد سعر الدولار اضطرابا كبيرا في الآونة الأخيرة في السوق العالمي والمحلي، حيث سجل ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصري، ما انعكس بدوره على زيادة بعض السلع والخدمات، وسط جهود حكومية لمحاولة تقليل المردود.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت آخر تحديثات سعر الدولار في بعض البنوك العاملة في السوق المصري، سلسلة من الارتفاع الملحوظ، مقابل العملة المصرية، حيث بلغ متوسط سعر الدولار 19.39 للشراء و19.42 للبيع.

سعر الدولار النهاردة

وارتفع سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس شراء وبيعا في البنوك المصرية، وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.27 و19.39" جنيه للشراء و"19.37 و19.42" جنيه للبيع، كما سجل أعلى سعر للشراء اليوم 19.39 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم الخميس 15-9-2022 في مصر

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19.31جنيه للشراء، مقابل 19.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

ووصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 19.39 جنيه للشراء، مقابل 19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إيران للتنمية

ووصل سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية إلى 19.36 جنيه للشراء، مقابل 19.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي وبنك بركة

وبلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 19.36 جنيه للشراء، مقابل 19.42 جنيه للبيع، وفي بنك البركة 19.27 جنيه للشراء، مقابل 19.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وحقق سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 19.33 جنيه للشراء، مقابل 19.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.36 جنيه للشراء، مقابل 19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد إلى 19.36 جنيه للشراء، مقابل 19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وبلغ سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 19.36 جنيه للشراء، مقابل 19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 19.34 جنيه للشراء، مقابل 19.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 19.34 جنيه للشراء، مقابل 19.40 جنيه للبيع.