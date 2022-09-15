مع ترقب أسعار الدولار.. البورصة تستهل تعاملات اليوم على ارتفاعات جماعية
افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 على ارتفاعات جماعية لمؤشراتها وسط ترقب لتحركات أسعار صرف الدولار بعد أن شهد تراجعات بقيمة 3 قروش نهاية تعاملات الأمس.
إيجي أكس 30 يرتفع 0.1%
وسجل المؤشر الرئيسي " إيجي أكس 30" ارتفاعات بنسبة 0.1% ليصل إلى مستويات 10203 نقطة، وارتفع مؤشر ايجي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.6% ليصل إلى مستويات 2285 نقطة، وصعد مؤشر إيجي أكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 0.47% ليصل إلى مستويات 3254.64 نقطة.
شركات تشتري اسهم خزينة:
وشهدت جلسة اليوم 15-9-2022، العديد من افصاحات الشركات حيث أعلنت شركة ابن سينا فارما شرائها أسهم خزينة بإجمالي مليون سهم في جلسة الأمس 14 سبتمبر 2022.
واعلنت شركة " بالم هيلز" شراء اسهم خزينة بعدد 486 الف سهم، كما اعلنت شركة اوراسكوم المالية القابضة شرائها ايضا عدد 5.2 مليون سهم خزينة.
الدولار يستقر بداية تعاملات اليوم:
استقرت اسعار الدولار اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 بفتتح تعاملات البنوك وجاء سعر الدولار كالأتي:
اسعار الدولار في البنك الاهلي:19.34 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.
اسعار الدولار في بنك مصر: 19.34 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.
اسعار الدولار في بنك الإسكندرية: 19.36 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.
اسعار الدولار في بنك القاهرة: 19.36 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.
اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي: 19.36 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.
اسعار الدولار في البنك العربي الأفريقي: 19.34 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.
اسعار الدولار في بنك قناة السويس: 19.32 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.
اسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.39 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.
اسعار الدولار في بنك كريدي أجريكول: 19.35 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.
اسعار الدولار في بنك البركة: 19.27 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.
البورصة تخسر 11 مليار جنيه في تعاملات الامس :.
حققت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة الامس اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022، تراجعات جماعيه بضغوط مبيعات من قبل ا المسثتمرون العرب والأجانب؛ ليسخر رأس المال السوقي 11.6 مليار جنيه مغلقا عند مستوى 701.652 مليار جنيه.