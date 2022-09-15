عاجل.. الصناعة: تخصيص وحدات بالمجمعات الصناعية للشباب

أعلنت وزارة الصناعة أنها اتفقت اليوم مع وزارة الشباب والرياضة، على الاستفاد من الحوافز التي تقدمها في التوسع بإنشاء في إنشاء مصانع لإنتاج المستلزمات الرياضية، وتجهيزات الملاعب والأندية، وتخصيص عدد من الوحدات بالمجمعات الصناعية التي تنشئها للشباب.

واضافة الوزارة أن إنشاء تلك مصانع المستلزمات الرياضية بغرض إنتاج المستلزمات الرياضية، وتجهيزات الملاعب والأندية بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الأدوات الرياضية

جاء هذا خلال استقبال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، وسبل تقديم الدعم الفني للمبادرات والبرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لخدمة قطاع الشباب في مختلف أرجاء الجمهورية بهدف توفير فرص عمل جديدة وإعداد كوادر شبابية أجيال قادرة على تولي المسؤولية الوطنية في كافة المجالات، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

تقديم كافة الدعم للشباب:

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الوزيرين اتفقا على إتاحة مجموعة من الوحدات بالمجمعات الصناعية التي تتولى وزارة الصناعة إنشاءها، للشباب المستفيدين من مبادرات وزارة الشباب والرياضة خاصةً وأن هذه المجمعات بها وحدات صناعية صغيرة تبدأ من 48 متر مربع وتقدم تيسيرات عديدة لصغار المستثمرين لتشجيعهم على بدء أنشطتهم الإنتاجية.

من جانبه أكد أحمد سمير وزير الصناعة، على أن الوزارة على أتم الاستعداد لتوفير كافة أشكال الدعم للشباب من خلال أجهزتها التابعة حيث تم خلال اللقاء الاتفاق على تنفيذ برنامج معايشة لنحو 30 شابًا وفتاة بجهاز التمثيل التجاري في إطار برنامج الدبلوماسية الشبابية الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، وكذا تعزيز التعاون بين مصلحة الكفاية الإنتاجية وأجهزة وزارة الشباب والرياضة لتنظيم ملتقيات توظيف لخريجي المراكز التدريبية بالمصلحة.

تدريب الفتيات على الحرف اليدوية والتراثية:

وأشار سمير إلى إنه تم الاتفاق أيضا على قيام مركز تحديث الصناعة بتقديم الدعم الفني اللازم لتدريب الفتيات في مجال الحرف اليدوية والتراثية وذلك في إطار برنامج "أندية الفتاة" الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة في مختلف المحافظات.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كافة أجهزة الدولة لتقديم المزيد من الدعم للأفكار الشبابية وتنميتها، والعمل على تبنى وتنفيذ مبادراتهم على أرض الواقع.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالتعاون المثمر مع وزارة الصناعة من خلال تنفيذ برامج مشتركة على صعيد تدريب وتنمية مهارات الشباب، وإقامة ملتقيات التوظيف فى مختلف المحافظات، والمشاركة فى منصة "توظيف مصر" ومنصة "طور وغير"، مستعرضًا مجموعة من المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة منها منصة "كيانى" التى تقدم كل ما يهم الشباب من خدمات، ومشروع "طور وغير " لتنمية مهارات الشباب.