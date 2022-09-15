عاجل.. وزير المالية يوضح مصير نصف وربع جنيه

بعد الموافقة على طرح عملة معدنية فئة 2 جنيه

أكد وزير المالية محمد معيط، اليوم الخميس، على أن مصلحة سك العملة مستمرة في طرح عملات المعدنية من فئة الجنية ونصف وربع جنيه حتي بعد إصدر العملة المعدنية الجديدة من فئة 2 جنيه.

وكان مجلس الوزراء اعلن أمس موافقته امس بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية "رويال منت"، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واصدر عملة معدنية جديدة من فئة 2 جنيه.

هل سيتم الغاء الجنيه ؟

وقال معيط، إنه بالتزامن مع خطط مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بأصدر عملة معدنية من فئة 2 جنيه، سيتم ايضا الاستمرار فى إنتاج نفس الكميات المعتادة وأكثر من عملات «الجنيه»، و«نصف وربع الجنيه» بنحو ٣٠ مليون جنيه شهريًا، تزيد فى المواسم والأعياد والمناسبات.

توفيرا للفكة بالاسواق :

واضاف معيط، أن الغرض من طرح عملة معدنية جديدة فئة «٢ جنيه» للتيسير على المواطنين من خلال إتاحة أكثر من فئة من العملات المعدنية المساعدة «الفكة».

2 مليار جنيه استثمارات جديدة :

واضاف معيط ان الاتفاق مع دار السك الملكية البريطانية “رويال منت” لانشاء مصنع سك في منطقة الاقصادية بقناة السويس يهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وسك العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، والتصدير للخارج، والنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية، والشرق الأوسط وغيرها باستثمارات ٢ مليار جنيه، وطاقة إنتاجية سنوية نصف مليار «قرص» طبقًا للمعايير الدولى.

تصدير 50% من إنتاج الفكة للخارج :

واضاف معيط أنه س يوجه ٥٠٪ من إنناج المصنع الجديد للتصدير، كما سيتم تنفيذ كل مراحل التصنيع فى مصر بالاعتماد على مدخلات إنتاج «محلية» بدلًا من استيراد «الأقراص الخام»؛ على نحو يُسهم فى تعميق الشراكة بين مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، ودار السك الملكية البريطانية «رويال منت» لتشمل الجوانب الفنية والإنتاجية والتشغيلية، وتوفير المئات من فرص العمل.