غير منتظمة الأشكال والأحجام

أحجار يشتبه فى أثريتها.. ضبط 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالغربية

حوادث
المتهمين
المتهمين

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 6 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بالغربية.
 

تحريات البحث الجنائى

 

فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (عدد 6 أشخاص- مقيمين بمحافظة الغربية) بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكن أحدهم الكائن بدائرة مركز شرطة طنطا.
 

القبض على المتهمين

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وعثر على (حفرة بعمق يصل إلى حوالى 17متر مبطنة بالصاج من الداخل وبها سلم حديدى )، كما تم ضبط (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر- مجموعة من كسر الفخار وأجزاء من الأحجار غير منتظمة الأشكال والأحجام يشتبه فى كونها أثرية).
 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 6 أشخاص التنقيب عن الأثار الغربية

مواد متعلقة

حملات مرورية مكثفة بالقاهرة والطرق السريعة لرصد المخالفات

الحالات التى يجوز لها التسجيل فى الشهر العقارى وفقا للقانون الجديد

الأكثر قراءة

غلق المحال الساعة 10 مساء.. ننشر المواعيد الشتوية للمحال وموعد تطبيقها

صفقات نارية على أعتاب النادي الأهلي.. طالع التفاصيل

حرب الصفقات.. الأهلي يوافق على رحيل ثنائي الفريق إلى أسوان

موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل الثنائي الأجنبي

كولر يحسم صفقة الأهلي الكبرى في الميركاتو الصيفي

مفاجأة.. صفقة الأهلي الجديدة مهددة بالإيقاف

عاجل.. الونش يفاجئ الزمالك بطلب نارى والسبب مثير