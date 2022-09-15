"ارتكبوا 11 واقعة"

القبض على عصابة سرقة البوابات الحديدية بالمقابر فى الغربية

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن القبض على عناصر تشكيل عصابى بالغربية تخصصوا فى إرتكاب جرائم السرقة.
 

تخصصوا فى سرقة البوابات الحديدية الخاصة بالمقابر 

 

فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بإشراف قطاع الأمن العام قيام (عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الغربية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة البوابات الحديدية الخاصة بالمقابر مُتخذين من دائرة مركز شرطة السنطة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 

ارتكبوا 11 واقعة 

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (11) واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

سرقة البوابات المقابر الغربية 11 واقعة سرقة

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