القبض على هارب من 84 سنة حبس فى البحيرة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 74 حكم قضائى والمقضى فيهم بالحبس بمدد بلغت 84 سنة.



هارب من 84 سنة سجن

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام محكوم عليه هارب "مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة" بتغيير محل سكنه خشية ضبطه لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 74 حكم "جزئى – مستأنف" والمقضى فيها بالحبس مدد بلغت (84 سنة).



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

