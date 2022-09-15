القبض على تشكيل عصابى بتهمة الاتجار فى المخدرات وغسل 24 مليون جنيه

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابى قام بغسـل قرابة 24 مليون جنيه متحصلة من الاتجار فى المواد المخدرة.



القبض على 5 أشخاص بتهمة الاتجار فى المخدرات

فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عدد 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظتى القاهرة وقنا) لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات والمشاركة فى الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (24 مليون جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

