ضبط عنصر إجرامى بحوزته أسلحة نارية وذخائر فى أسيوط

حوادث
المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عنصر إجرامى بحوزته عدد من الأسلحة النارية غير المرخصة.

 

الاتجار فى الأسلحة والذخائر

 

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط) بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإعتزامه نقل كمية لترويجها على عملائه.
 

القبض عل المتهم 

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام - الأمن المركزى) والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وبمشاركة مديرية أمن قنا تم إستهدافه وأمكن ضبطه أثناء قيادته سيارة بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا  وبحوزته (عدد 10 بنادق آلية – عدد من أجزاء الأسلحة - مبلغ مالى - هاتف محمول).
 

اعترافات المتهم

 

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والسيارة للتنقل بها للترويج لنشاطه الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

أسلحة نارية ذخائر اسيوط

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