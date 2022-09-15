عاجل..وزير المالية: هنصدر 50% من "الفكة" للخارج

أكد محمد معيط وزير المالية، اليوم الخميس، أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وسك العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، والتصدير للخارج للأسواق العربية والافريقية.

وأضاف "معيط"، أن الاتفاق بين دار السك المصرية والبريطانية لإنشاء مصنع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات ٢ مليار جنيه، وطاقة إنتاجية سنوية نصف مليار «قرص» طبقًا للمعايير الدولية، سيتم توجيه ٥٠٪ من إنتاجه للفكة للتصدير.

وأشار" معيط" إلى إنه سوف يتم تنفيذ كل مراحل التصنيع فى مصر بالاعتماد على مدخلات إنتاج «محلية» بدلًا من استيراد «الأقراص الخام»؛ على نحو يُسهم فى تعميق الشراكة بين مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، ودار السك الملكية البريطانية «رويال منت» لتشمل الجوانب الفنية والإنتاجية والتشغيلية، وتوفير المئات من فرص العمل.

رئيس الوزراء يوافق على اصدر عملة معدنية من فئة 2 جنيه:

وكان مجلس الوزراء اعلن أمس موافقته امس بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية "رويال منت"، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واصدر عملة معدنية جديدة من فئة 2 جنيه.

إحتياطي مصر من الفكة يكفي عام ونصف:

قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إن احتياطي الفكة يكفي لتلبية احتياجات المواطنين وكل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما فى ذلك السلاسل التجارية الكبرى.

واضاف “ خضر”، أن الاحتياطي لدى المصلحة من الفكة يكفي لمدة عام ونصف، مؤكدا على أن المصلحة قادرة على إنتاج المزيد من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» لتلبية أي احتياجات مطلوبة للسوق المحلية؛ وضمانًا لتسهيل عمليات البيع والشراء.