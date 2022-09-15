قناة مفتوحة تنقل مباراة آرسنال ضد آيندهوفن اليوم الخميس في الدوري الأوروبي.. استقبل ترددها مجانا
يبحث عشاق آرسنال الإنجليزي عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق أمام إيندهوفن الهولندي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، وذلك مساء اليوم الخميس الخامس عشر من سبتمبر 2022.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.
تردد القناة الناقلة لمباريات الدوري الأوروبي
تُذاع أحداث مباريات الدوري الأوروبي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الوحيد والحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
التردد (ميجا هرتز) 11013 – 11054 – 12604
معدّل استقطاب الموجة أفقي
معدّل الترميز 27500
معدّل تصحيح الخطأ 2/3
قناة مفتوحة تنقل مباراة آرسنال ضد آيندهوفن
- قناة ARD Das Erste HD الألمانية
التردد: 11493 أفقي
معدل الترميز: 22000
القمر: Astra 19.2°e
- قناة ZDF الألمانية
التردد:11954 أفقي
التردد 11836 أفقي
معدل الترميز: 27500
القمر: Astra 19.2°e
- قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
-قناة AZ Tv
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
- قناة IRIB Tv3
التردد: 11900 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Badr 26°E
- قناة Armenia Region
التردد: 11109 عمودي
معدل الترميز: 3407
القمر: Eutelsat 36°E
- قناة 3 Sport
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
- قناة Iran 3
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 902
- قناة Comedy TV
التردد: 11174 عمودي
معدل الترميز: 28800
القمر: AzerSpace 46°E
- قناة Negaah Tv
التردد: 11231 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 48°E
- قناة Italia 1
التردد: 11371 أفقي
معدل الترميز: 29900
القمر: Hot Bir
- قناة Varzish Sport
التردد: 11843 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Y1A