قناة مفتوحة تنقل مباراة آرسنال ضد آيندهوفن اليوم الخميس في الدوري الأوروبي.. استقبل ترددها مجانا

يبحث عشاق آرسنال الإنجليزي عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق أمام إيندهوفن الهولندي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، وذلك مساء اليوم الخميس الخامس عشر من سبتمبر 2022.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.



تردد القناة الناقلة لمباريات الدوري الأوروبي

تُذاع أحداث مباريات الدوري الأوروبي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الوحيد والحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

التردد (ميجا هرتز) 11013 – 11054 – 12604

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3



قناة مفتوحة تنقل مباراة آرسنال ضد آيندهوفن

- قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

- قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

- قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

-قناة AZ Tv

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

- قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E

- قناة Armenia Region

التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3407

القمر: Eutelsat 36°E

- قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

- قناة Iran 3

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902

- قناة Comedy TV

التردد: 11174 عمودي

معدل الترميز: 28800

القمر: AzerSpace 46°E

- قناة Negaah Tv

التردد: 11231 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 48°E

- قناة Italia 1

التردد: 11371 أفقي

معدل الترميز: 29900

القمر: Hot Bir

- قناة Varzish Sport

التردد: 11843 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Y1A

