خلافات مالية مليون و700 جنيه.. كشف ملابسات اختطاف شخص بالأقصر

نجحت أجهزة الامن فى كشف ملابسات واقعة إختطاف شخص بالأقصر وضبط مرتكبى الواقعة.

تفاصيل البلاغ

تبلغ لقسم شرطة إسنا بمديرية أمن الأقصر من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بغياب (شقيقه، "عامل – مقيم بذات الناحية") عن مسكنه وتلقيه عدة إتصالات هاتفية من (3 أشخاص "محددين") تضمن قيامهم بإحتجاز شقيقه المتغيب لوجود خلافات مالية بينهم وبين أحد أشقائه.



بسبب خلافات مالية

بإجراء التحريات تبين أن مرتكبى الواقعة 4 أشخاص.. حيث قاموا بإستدراج المتغيب إلى مسكن أحدهم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان وإحتجازه وذلك لوجود خلافات مالية بينهم وبين شقيقه (تاجر مواد غذائية) لتحصله منهم على مبالغ مالية بلغت (مليون و700 ألف جنيه) للإتجار بالمواد الغذائية، وقاموا بالتواصل هاتفيًا مع أهلية المجنى عليه وتهديدهم لإجبارهم على سداد المبلغ المستحق على شقيقه نظير إطلاق سراحه.. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ولدى إستشعارهم بملاحقة الأجهزة الأمنية لهم وتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراح المجنى عليه بدائرة مركز دراو بأسوان وتم تتبعهم وضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

