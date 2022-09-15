عاجل.. البنوك تخفض أسعار الجنيه مقابل الدولار  وتوقعات بوصوله إلى 20.75 جنيه 

أجرت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري تخفيضا جديدا في أسعار صرف الدولار؛ ليصل إلى 19.45 جنيه مقتربا من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 19.56 التي سجلها في 20 ديسمبر 2016 عقب تحرير سعر الصرف.

اسعار الدولار بالبنك الاهلي ومصر تنخفض 3 قروش :

وخفض البنك الاهلي ومصر سعر الجنيه اليوم بقيمة 3 قروش ليصل إلى 19.37 جنيه للشراء و19.43 جنيه للبيع.

وتراجعت أسعار الجنيه مقابل الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 19.39 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وسجل الدولار ارتفاعات في البنك الاهلي الكويتي ومصرف ابو ظبي الإسلامي إلى 19.42 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وارتفع الدولار في بنك قطر الوطني إلى 19.38 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.

وزاد سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية إلى 19.36 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع، وارتفع في البنك العربي الأفريقي إلى 9.37 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه تراجعات بقيمة بلغت 8 قروش منذ بداية تعاملات الاسبوع وحتي اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022.

الدولار يقترب من اعلي مستوياته على الاطلاق :

وكانت أسعار الدولار سجلت أعلى مستوياتها مقابل الجنيه في 20 ديسمبر 2022، بعدما أجرت مصر برنامج إصلاح اقتصادي وقتها لتحرير سعر العملة تقفز من مستويات 7 جنيه إلى 19.56 جنيه قبل أن تنخفض ثم تعاود الارتفاع بعد حركة تصحيح العملة التى قام بها المركزي في مارس الماضي بخفضها نحو 15%.

وبارتفاع اسعار الدولار اقترب من مستوي الذي سجلها في 21 ديسمبر2016 وقتها عند 19.54 جنيه.

توقعات بوصل الدولار إلى 20.75 جنيه :

وتوقع بنكStandard Chartered أن تتعرض قيمة الجنيه مقابل الدولار انخفاض تدريجي مع اقتراب توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بموجبه تتبنى الحكومة سياسة سعر الصرف المرن والتى بالنسبة لها الأفضل للاقتصاد في الوقت الحالي.

وتوقع البنك أن تبلغ قيمة القرض نحو 6 مليارات دولار التي تحصل عليها مصر مع صندوق النقد الدولي، على أن يرتفع إلى 20.75 جنيه بنهاية العام الحالي.