الضرائب: إرسال 14 مليون إيصال عبر المنظومة الإلكترونية حتى الأن

رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب: منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي



مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية: على ممولي المرحلة الثانية لمنظومة الايصال الالكتروني حضور ورش العمل التي تنظمها المصلحة للاستفادة منها في التكامل مع المنظومة قبل موعد الالزام

قالت مصلحة الضرائبة إنه تم بلغ إجمالي الإيصالات المرسلة على منظومة الإيصال الإلكتروني بلغ حتى الان ما يقرب من 14 مليون إيصال، مشيرة إلى أن تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة الايصال الالكتروني يبدأ في 1 أكتوبر القادم.

وقال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية حريصين على التيسير على الممولين للإنضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني،خاصة وأن تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة الايصال الالكتروني يبدأ في 1 أكتوبر القادم، لافتًا إلى أنه بلغ إجمالي الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الان ما يقرب من 14 مليون إيصال.

وأضاف " رضا عبد القادر " أن منظومة الإيصال الإلكتروني هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، لافتًا إلى إن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأشار " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل مع ممولي المرحلة الثانية لمنظومة الايصال الالكتروني ، للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها ، مطالبًا ممولي المرحلة الثانية لمنظومة الايصال بضرورة حضور ورش العمل التي تنظمها المصلحة للاستفادة منها في التكامل مع المنظومة قبل موعد الالزام.

وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه يمكن للممولين الملزمين بالمراحل الأولى والثانية من منظومة الإيصال الإلكترونى، والصادر بشأنهم قرارات إلزام رقم (289 ) لسنة 2022، و(345 ) لسنة 2022 ارسال استفساراتهم على الايميل التالي

[email protected]

مضيفا أنه كذلك يمكنهم التواصل مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.



وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS» بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها.