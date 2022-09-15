"الغرف التجارية" تبحث مقترحات وملاحظات معرض أهلا مدارس 2022

بحث الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي ورئيس غرفة القاهرة تفاصيل معرض "أهلا مدارس" الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر والذي أقيم في الفترة من 1 إلى 10 من سبتمبر الجاري.



واشار العربي في ظل النجاح الكبير الذي حققه والاقبال الكثيف الذي شهده من الزائرين، إلى أن رصد كافة المقترحات والملاحظات سيؤدي إلى مزيدًا من النجاح للمعارض القادمة ؛ خاصة بعد النجاح الواضح الذي حققه هذا المعرض الذي التف حوله الجميع من أجل خدمة المواطنين وتخفيف العبء عنهم خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.



وأكد إن نجاح هذا المعرض يحسب لجميع من ساهم في تنظيمه، بدايةً من توجيهات الرئيس السيسي بضرورة إقامة معارض السلع لدعم المواطنين، ومتابعة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وافتتاحه للمعرض يرافقه الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وكافة الشعب التجارية بالغرفة، وكل من ساهم في نجاح هذا المعرض الذي يقدم خدمة مجتمعية مهمة للمواطنين.