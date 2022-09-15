ارتفاع جديد في أسعار الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات الأسبوع

ارتفعت أسعار الدولار في ختام تعاملات الأسبوع اليوم الخميس، أمام الجنيه بنحو 3 قروش لتتداول البنوك الدولار ما بين 19.35 و19.32 جنيه للشراء و19.43 و19.45 جنيه للبيع.

أقل مستوي لشراء الدولار وأعلى سعر للبيع

وسجل سعر الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.35 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.45 جنيه بالبنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

وسجل سعر الدولار في البنوك الحكومية سعر صرف الدولار 19.37 جنيه للشراء و19.43 جنيه للبيع وذلك في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وسجل في بنك قناة السويس سجل الدولار 19.35 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل الدولار 19.39 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل الدولار 19.37 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.. وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه 19.34 جنيه للشراء و19.41 جنيه للبيع. وعلى صعيد

أسعار العملات الأجنبية

ارتفعت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ما بين 5 و9 قروش شراء وبيع، لتسجل في بنكي (الأهلي - مصر) سجل سعر اليورو 19.28 جنيه للشراء و19.43 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 19.26 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي 19.30 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في العربي الإفريقي 19.28 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار اليورو أمام الجنيه المصري 19.31 جنيه للشراء و19.40 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني تباينا شراء وبيع، حيث سجل في بنكي (الأهلي - مصر) 22.25 جنيه للشراء و22.43 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 22.29 جنيه للشراء و22.46 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الجنيه الإسترليني 22.27 جنيه للشراء و22.46 جنيه للبيع، والعربي الإفريقي 22.25 جنيه للشراء و22.46 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الإسترليني أمام الجنيه المصري 22.33 جنيه للشراء و22.42 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 5.14 جنيه للشراء و5.16 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 5.27 جنيه للشراء و5.29 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 60.52 جنيه للشراء و62.96 جنيه للبيع.