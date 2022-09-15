النقد الدولي يتوقع تباطؤا أكبر للاقتصاد العالمي في الربع الثالث

الاقتصاد
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

 قال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي  يوم الخميس، إن مخاطر التراجع تواصل الهيمنة على التوقعات الاقتصادية العالمية، ومن المتوقع أن تنزلق بعض الدول إلى الركود في عام 2023، لكن من السابق لأوانه تحديد إمكانية حدوث ركود عالمي واسع النطاق.

وأوضح رايس للصحفيين أن كما ضخما من البيانات يشير إلى مزيد من فقدان الزخم في الربع الثالث، لكنه لم يدل بتفاصيل بشأن أي مراجعات أخرى لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وخفض صندوق النقد الدولي في يوليو تموز توقعاته للنمو العالمي إلى 3.2 بالمئة في 2022 و2.9 بالمئة في 2023. وسيصدر توقعات جديدة الشهر المقبل.

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