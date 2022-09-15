رئيس العاصمة الإدارية الجديدة: لأول مرة بالتاريخ القطاع العقاري يساهم بـ 20% من الدخل القومي

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن محفظة الشركة تمتلك أكثر من 32 ألف فدان مما يجعلها أكبر شركة تطوير عقاري في العالم، وتساهم بنسبة 20٪ من الدخل القومي لمصر.

وأضاف أنه يتم التخطيط لطرح المرحلتين الثانية والثالثة للعاصمة الإدارية الجديدة مطلع عام 2023، بينما سينتقل أكثر من 50 ألف موظف إلى الحي الحكومي بنهاية العام الجاري. وأعقب الخطاب الرئيسي جلسة حوار أدارها م. فتح الله فوزي، رئيس مؤتمر سيتي سكيب مصر ورئيس مجلس إدارة مينا لاستشارات التطوير العقاري، ناقش خلالها عددًا من التحديات التي تواجه المطورين العقاريين الذين يخططون لتنفيذ مشاريع بالعاصمة الإدارية، جاء ذلك خلال معرض ومؤتمر سيتى سكيب.



وضم المؤتمر مجموعة من ورش العمل وكانت الورشة الأولي بعنوان "الرابط بين الاستدامة والتصميم" بالشراكة مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (RIBA). قاد حلقة النقاش مقدم المؤتمر: حسين سيد، مذيع الأخبار في قناة CNBC Arabia، وانضم إليه المتحدثون: كريس ويليامسون، الشريك في Weston Williamson + Partners ورون باكر، الشريك المؤسس في PLP Architecture.



وتلاها ورشة العمل الثانية بعنوان "كيفية صنع ونشر إعلانات المنتجات البيئية لمنتجاتك" قدمها الدكتور ناصر أيوب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة EPD مصر، حيث قدم إرشادات حول الشهادات البيئية.



وناقشت الورشة الثالثة "القوانين والاشتراطات الجديدة التي تؤثر على صناعة الاستثمار والتطوير العقاري"، أدار الورشة المهندس فتح الله فوزي وناقش خلالها مشروع قانون التصالحات وتبادل وجهات النظر بين المتحاورين. حضر الورشة د. وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، م. أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، م. أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة Cred، م. بشير مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة فرست جروب، المهندس علاء البسيوني، رئيس شعبه التعمير والاستثمار العقاري بالغرفة التجارية بالإسكندرية.



وشهدت ورشة العمل النهائية، والتي اختتمت بها نسخة 2022 من المؤتمر، مناقشة مثمرة حول أهمية معايير القياس لصناعة العقارات المصرية، وتألفت اللجنة من أعضاء مجلس إدارة RICS Egypt، والدكتور طارق مدني - العضو المنتدب في Global Appraisal Tech (GAT)، وكاتيسبي لانجر باجيت – المدير الإقليمي لشركة Savills Egypt. وانضم إليهم رئيس مجلس إدارة RICS Egypt، أحمد أشرف أنور - العضو المنتدب في AAA Consultancy وأدار الجلسة جوردان دجاما، رئيس الشراكات الاستراتيجية (الشرق الأوسط وإفريقيا) RICS. تناولت الورشة أهمية تقليل المخاطر لجذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين من خلال اتباع المعايير الدولية مثل ICMS (المعايير الدولية لقياس التكلفة). كما أكد المتحدثون على أهمية المواءمة بين المطورين المصريين والمعايير الدولية لزيادة الاستثمارات وتقليل انبعاثات الكربون.



ومن أبرز الملاحظات التي نتجت من نقاشات اليوم الأول للمؤتمر: أهمية مراجعة سياسات الاستثمار العقاري المصرية، وضع لوائح صارمة لبيع الوحدات السكنية التي لا تزال قيد الإنشاء، وتفعيل الصناديق العقارية، وتنظيم التمليك العقاري للأجانب لجذب العملات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، أكدت الخطة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على تضمين التوسع الحضري من 7٪ إلى 14٪ من خلال تنفيذ 37 مجتمعًا حضريًا جديدًا و22 مجتمعًا آخر لا يزالون قيد الإنشاء. وأخيرًا، حثت المناقشات صانعي السياسات على إعادة النظر في قوانين التمويل العقاري، واستبدال الإعفاءات الضريبية لخلق مناخ آمن ومستقر للاستثمار.

