سعر الدولار يرتفع لأعلى مستوى منذ 2015

ارتفع سعر الدولار إلى أعلى مستوياته أمام اليورو منذ 2015، وصعد قليلا أمام الين بعد أن أظهرت بيانات تعافيا أكثر من المتوقع لمبيعات التجزئة الأمريكية في أغسطس آب بينما وصل الفرنك السويسري

وحقق الدولار بعض المكاسب بعد نشر البيانات التي أظهرت أن مبيعات التجزئة زادت بنسبة 0.3 بالمئة الشهر الماضي، لكن الطلب على السلع يخفت مع رفع الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا عدم تغير وضع المبيعات.

وتلقى الدولار دعما من توقعات بأن البنك المركزي سيواصل تشديد السياسة النقدية.

وارتفع سعر الدولار 0.2 بالمئة أمام الين إلى 143.39 ين بعد أن تراجع واحدا بالمئة يوم الأربعاء بسبب أنباء عن تحدث بنك اليابان المركزي بشأن أسعار الصرف مع البنوك في استعداد محتمل لشراء الين.

واستقر مؤشر الدولار تقريبا عند 109.64.

وارتفع الفرنك السويسري أمام اليورو مسجلا أعلى مستوى أمام العملة الأوروبية الموحدة منذ يناير كانون الثاني 2015 عندما ألغى البنك المركزي الحد الأدنى لسعر الصرف الذي كان محددا عند 1.20 فرنك لليورو.

وتراجع سعر الدولار أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.2 بالمئة.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة مسجلا 0.9997 دولار. وكان قد وصل لأدنى مستوى في 20 عاما الأسبوع الماضي عندما سجل 0.9864.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت إيثر في أحدث تداولات 9.3 بالمئة كما هبطت بتكوين 2.3 بالمئة.