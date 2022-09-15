أسعار الذهب تواصل التراجع لتسجل أدنى مستوى في أكثر من عامين

واصلت أسعار الذهب التراجع لتسجل أدنى مستوياتها منذ أبريل نيسان 2020 بضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود سعر الدولار، كما قللت الرهانات على قيام مجلس على رفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة مرة أخرى من جاذبية المعدن الأصفر.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 1665.23 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1816 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه بأكثر من اثنين بالمئة إلى 1659.47 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.9 بالمئة عند التسوية إلى 1677.30 دولار.

وقلص الذهب الخسائر لفترة وجيزة بعد تقييم المستثمرين لبيانات أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في أغسطس، في حين أظهرت بيانات منفصلة أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 5000 إلى 213000 طلب معدل على أساس موسمي الأسبوع الماضي.

وتتوقع الأسواق بالفعل رفع سعر الفائدة بما لا يقل عن 75 نقطة أساس في نهاية اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع المقبل، وربما يصل الرفع إلى 100 نقطة أساس.

ويعتبر الذهب عادة أداة للتحوط من التضخم لكنه لا يدر عائدا لذلك فهو حساس لأسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة.

ومن ناحية أخرى، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الأربعاء إنه ينبغي على محافظي البنوك المركزية المثابرة في محاربة التضخم على نطاق واسع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 19.19 دولار للأوقية.

وقال جيم ويكوف، المحلل لدى كيتكو ميتالز، في مذكرة "قوة مؤشر الدولار هذا الأسبوع إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وبعض البيانات الأمريكية عن التضخم، كلها جعلت مشتري الذهب والفضة يقفون في الغالب على الهامش".

ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 904.01 دولار، بينما تراجع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 2133.76 دولار.