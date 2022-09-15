غرفة أبوظبي وكازاخستان تبحثان توسعة مجالات التعاون التجاري والاستثماري

بحثت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع سفارة كازاخستان لدى الدولة فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتوسيع الأعمال بين القطاع الخاص الإماراتي ونظيره الكازاخي، في ظل ما يملكه البلدان الصديقان من علاقات متميزة، ومزايا جاذبة للاستثمارات، تسهم في تنظيم الشراكات المستقبلية وفتح الأسواق التجارية بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع السفير ماديار مينيلبيكوف سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية كازاخستان لدى الدولة، في مقر برج غرفة أبوظبي، بحضور سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي.

وأكد سعادة عبدالله محمد المزروعي، أن جمهورية كازاخستان تعد من أهم الشركاء التج