بعد إعلانه رفع سعر الفائدة.. خبير اقتصادي يتراجع ويؤكد: المعلومة غير رسمية

في ظل تواتر إشاعات ومعلومات غير مؤكدة عن إجراءات سيتخذها البنك المركزي بشأن العملة وهي الجنيه المصري، قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي المصري قرر رفع سعر الفائدة 3%.

وأضاف توفيق في منشور له على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، أن هذا القرار له عدة دلالات من أبرزها اقتراب التوقيع مع صندوق النقد الدولي على قرض جديد.

وأشار إلى أن هذا يعني خفض قيمة الجنيه خلال ساعات، حسب قوله.

تراجع سريع

وبعد نشر البوست بدقائق أكد الخبير الاقتصادي أن هذه المعلومة غير مؤكدة وأنه نقل الخبر عن إحدى القنوات التلفزيونية الأجنبية، ما جعله يتراجع عن البوست الأول ويحذفه ثم ينفي ما جاء به من معلومات وأنه لم تصدر عن جهات رسمية خبر كهذا حتى الآن.

البنك المركزي المصري

ومنذ ساعات، رفع البنك المركزي المصري أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى أعلى مستوياته في 6 سنوات، وسط زيادة الضغوط على الجنيه المصري، مع اقتراب مصر من إبرام اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي لسدة الفجوة الدولارية.

ورفع البنك المركزي سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 بنحو 3 قروش ليصل إلى 19.35 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع، وهي أعلى مستوى يصل إليه الدولار في 6 سنوات مقابل الجنيه، عندما بلغ 19.0 جنيه للشراء، و 19.54 جنيه للبيع؛ ليقترب من ذلك من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 19.15 جنيه للشراء و19.56 جنيه للبيع التى حققها في 20 ديسمبر 2016.

ويواصل بذلك البنك المركزي سياسة سعر الصرف المرن التي اعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد ان الحكومة المصرية تفضلها بالنسبة لسعر الصرف، لأنها الأكثر نفعا للاقتصاد في هذا الوقت، وقد انخفض الدولار على مدار تعاملات الأسبوع نحو 8 قروش.