أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة 16-9-2022

ارتفعت أسعار اللحوم في الأسواق اليوم مع تحرك في سعر الكيلو قائم فى العجول البقري والجاموس، ليترواح سعر الكيلو قائم فى الذكور ما بين 72 إلى 75 جنيها، ويتراوح سعر الكيلو الجاموسي بين 60 جنيها إلى70 جنيها، وسعر الكيلو القائم فى الماعز 100جنيها،و الاغنام 80 إلى 90 جنيه، بينما انخفض سعر الماشية المخصصة للتربية بقيمة 2000 جنيها نتيجة إرتفاع أسعار التغذية، وأسعار العجول قائم تتراوح ما بين 22 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه حسب عمر العجل والماعز يتراوح بين 2000 جنيها إلى 5500جنيها، ويترواح سعر الخراف بين 3000 جنيها إلى 6500 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم الكندوز اليوم

سجّلت أسعار اللحمة البلدي الكندوز من 140 إلى 160 جنيهًا للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 150 و170 جنيهًا.



أسعار اللحوم البرازيلي اليوم في مصر

سجل اللحم البرازيلي ما بين 110 و130 جنيها

سعر عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 إلى 160 جنيهًا للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 إلى 160 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحم الجملي اليوم

يتراوح سعر اللحم الجملي بين 120 و140 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 و140 جنيهًا الكيلو.



أسعار اللحمة المجمدة

اللحوم المجمدة يبدأ سعرها من 90 لـ 100 جنيه، وتسجل اللحم الضأن 135 جنيهًا على حسب نوع اللحم، وتسجل الكبدة 135 جنيهًا، أما اللحم المفروم فيتراوح سعرها ما بين 110 و135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.

سعر الكبدة البلدي

تراوحت الكبدة البلدي بين 130 إلى 160 جنيهًا، والكبدة الضأن 140 إلى 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 إلى 160 جنيهًا للكيلو، والسجق البلدي 130 إلى 150 جنيهًا.



أسعار كباب الحلة

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 140 و160 جنيهًا للكيلو، كما تراوحت الموزة الكندوز بين 130 و150 جنيهًا للكيلو.