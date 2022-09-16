أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 16-9-2022

واصلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن استقرارها اليوم، مع توافر المعروض وتوجه الدولة للاهتمام بهذا القطاع من أجل بلوغ هدف التصدير بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي، وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.

أسعار الدواجن اليوم



سعر الفراخ البيضاء اليوم

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 31 إلى 32 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 إلى 36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 23 إلى 24 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 46 إلى 47 جنيها للكيلو.



سعر الفراخ البلدي اليوم

تراوح سعر الفرخة البلدي الواحدة ما بين 90 إلى 110 جنيهات؛ إذ يتراوح سعر الكيلو من الفراخ البلدي بين 25 إلى 55 جنيهًا بالنسبة للنوع العتاقي، وتصل لـ58 جنيهًا لنوع البدارة، ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 75 إلى 85 جنيهًا، وسعر كيلو الأوراك بين 38 إلى 40 جنيهًا، وأجنحة الدجاج بين 25 إلى 30 جنيهًا.



سعر الدواجن الساسو اليوم

وصل سعر كيلو الفراخ من النوع الساسو إلى نحو 39 جنيهًا، وتراوح سعر الفرخة الواحدة بين 60 إلى 90 جنيهًا.

سعر البط اليوم

يتراوح سعر الكجم من البط بين 58 إلى 65 جنيهًا، وسعر البطة الـ2 كيلو بين 120 إلى 150 جنيهًا.



أسعار البط

يتراوح سعر الكجم من البط المذبوح والمعبأ بالمحلات التجارية ما بين 50 إلى 58 جنيهًا، ووصل سعر البطة المعبأة وزن 2 كيلو أو أقل إلى نحو 180 جنيهًا، والبطة وزن 3 كيلو جرامات إلى نحو 280 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

سجّل سعر البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 66 إلى 67 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 68 إلى 69 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي بين 68 إلى 69 جنيهًا للكرتونة.