تراجع الكابوريا والسبيط.. أسعار الأسماك اليوم الجمعة 16-9-2022

تراجعت أسعار بعض الأسماك في سوق العبور اليوم لتصبح أسعار الأسماك فى سوق العبوركالتالي أسعار البلطى تراوحت بين 21 و31 جنيهًا للكيلو، وفقدت الكابوريا نحو 40 جنيها لتتراوح بين 30 و90 جنيهًا، وانخفض كيلو سبيط، وكاليمارى، وسابيا 5 جنيهات ليتراوح بين 110 و210 جنيهات، وتراوحت أسعار المرجان بين 20 و56 جنيهًا.

وسجل كيلو الدنيس دار حول 100 و160 جنيهًا، وهبطت المكرونة السويسى 5 جنيهات لتتراوح بين 80 و104 جنيهات، وتراوح كيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، وانخفضت الكابوريا بنحو 40 جنيها للكيلو لتتراوح بين 50 و140 جنيهًا.

أسعار السمك البلطى



واستقرت أسعار السمك البلطى عند 35 و50 جنيهًا.

أسعار سمك البورى

تراوحت أسعار السمك البورى حول 85 و105 جنيهات.

أسعار الجمبري



وبلغ سعر الجمبري يبدأ من 100 إلى 400 جنيه.

تراوح كيلو الدنيس بين 130 و220 جنيهًا.



وسجلت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و40 جنيهًا.

تستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن.

ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالي الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل،، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كجما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كجما سنويًا، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.

ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).