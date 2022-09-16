أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 16-9-2022

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم ليسجل سعر كيلو الطماطم 4.5 جنيه للكيلو الواحد، والبطاطس إلى 5.5 جنيه للكيلو، والبصل بـ 2.25 جنيه، وسعر الكوسة سجل 7 جنيهات،.



وسجل الجزر 5.5 جنيه وفقا لآخر تحديث صادر عن سوق العبور للجملة والفاصوليا بـ 20 جنيها، والباذنجان البلدي بـ 3.5 جنيه، والباذنجان الرومي بـ 3 جنيهات، والباذنجان الأبيض بـ.3.5 جنيه، ووصل سعر الفلفل الرومي إلى6 جنيهات، والرومي الصوب بـ 8 جنيهات، والحامي بالبلدي بـ 6 جنيهات، والفلفل الألوان إلى 10 جنيهات للكيلو.

واستقر سعر كيلوخيار الصوب عند 5 جنيهات، والخيار البلدى 5.5 جنيه، والبامية 20 جنيها للكيلو أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 5 جنيهات، ووصل سعر السبانخ إلى 4.5 جنيه للكيلو، والقلقاس بـ 6 جنيهات، والبطاطا بـ 4 جنيهات للكيلو، وتراجع سعر الثوم مسجلا 11 جنيها، واللفت بـ2.5 جنيه، والبنجر بـ4 جنيهات، فيما وصل سعر الفول الأخضر إلى 6 جنيهات، ووصل سعر ورق العنب البناتي إلى 60 جنيها للكيلو، وورق العنب البلدي بـ 40 جنيها للكيلو، والخرشوف الـ 5 وحدات بـ 17.5 جنيه، والفجل الأحمر بـ 4 جنيهات للكيلو، وقرع العسل “6 كيلو” بـ 24 جنيها، والبطاطس سجلت 8 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم



سجل سعر كيلو المانجو بين 15 إلى 50 جنيهًا، كما سجل سعر الكمثري بين 12 إلى 15 جنيهًا للكيلو، وسجل التفاح الأصفر 30 جنيهًا والأحمر سجل سعر 30 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو التفاح البلدي 12 جنيهًا حتى 15 جنيها، وسجل سعر كيلو الرمان 15 جنيها.



كما سجل سعر كيلو الموز بين 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو العنب 15 جنيهًا أما الرمان سجل سعر الكيلو منه 10 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البرقوق 30 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو من المانجو البلدي من 10 إلى 15 جنيهًا، والفص من 25 إلى 35 جنيهًا، وصديقة من 15 إلى 20 جنيهًا، والسكري من 10 إلى 15 جنيهًا، والسنارة من 9 إلى 15 جنيهًا، العويس بين 12 و25 جنيهًا، والزبدية من 9 إلى 15 جنيهًا، دبشة من 9 إلى 12 جنيهًا، جولك 10 إلى 18 جنيهًا، الهندي ما بين 13 و17 جنيهًا.