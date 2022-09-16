تراجع أسعار القمح مع انخفاض الصادرات الأمريكية

شهدت أسعار العقود الآجلة للقمح، تراجعا بعد إعلان الولايات المتحدة انخفاض صادراتها من القمح عن التوقعات، وهو ما يزيد المخاوف من تراجع الطلب على القمح مع ارتفاع في المعروض.

وتراجع سعر عقود القمح بنسبة 8.2% إلى 475.8 دولار للبوشل تسليم ديسمبر المقبل بحلول الساعة الواحدة إلا عشرة ظهرا تقريبا بتوقيت شيكاغو.



و حسب وزارة الزراعة الأمريكية فإن الصادرات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بلغت 217 ألف طن أغلبها متجه إلى العراق والمكسيك.



و أفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن هذه الصادرات تقل بنسبة 65% عن الفترة نفسها من العام الماضي.