نمو الاستثمار الخارجي المباشر للشركات الكورية الجنوبية في الربع الثاني

كشفت بيانات اليوم الجمعة أن الاستثمار الخارجي المباشر لكوريا الجنوبية ارتفع بنسبة 1.13بنسبة على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام.

وطبقا لبيانات جمعتها وزارة المالية الكورية الجنوبية فقد بلغت قيمة الاستثمارات التي قامت بها الشركات الكورية الجنوبية في الخارج 26.19 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو، بارتفاع من 03.17مليار دولار في العام السابق.

و حسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية؛ أرجعت الوزارة سبب هذه الزيادة إلى التأثير الأساسي المنخفض، حيث تسعى البلاد إلى التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا.

و على أساس ربع سنوي تراجع مقدار الاستثمار بنسبة 7.25 % بسبب تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم، طبقا للوزارة.

و ارتفع الاستثمار في القطاع المالي والتأمين بنسبة 1.22% إلى 33.7 مليارات دولار، وقفز بنسبة 4.75%على أساس سنوي في قطاع التصنيع إلى 13.6 مليارات دولار.

أما في مجال العقارات فقد زاد الاستثمار بنسبة 2.5%إلى 32.1مليار دولار، وارتفع في قطاع الجملة والتجزئة بنسبة 7.16%إلى 17.1مليار دولار.

كما ارتفع الاستثمار المباشر لكوريا الجنوبية في الولايات المتحدة بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 7 مليارات دولار، بينما انخفض الاستثمار في الصين بنسبة 5.23% إلى 22.1 مليار دولار.

واستحوذت أمريكا الشمالية على 2.41% من إجمالي الاستثمار الخارجي المباشر لكوريا الجنوبية في الربع الثاني، تليها الدول الآسيوية بنسبة 5.20%، وفقًا للبيانات.