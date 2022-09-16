نهى العمروسي مطلوبة على جوجل بعد حديثها عن أزمة ابنتها وأسباب غيابها

تصدرت الفنانة نهى العمروسي اليوم الجمعة الموافق الـ16 من سبتمبر 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل بعدما حلت ضيفة على برنامج "كلام الناس الذي يذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، لتكشف العديد من المفاجآت حول حياتها الشخصية.

نهى العمروسي مطلوبة

وحلت نهى العمروسى ضيفة على برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، لتكشفسبب ابتعادها عن التمثيل مؤخرا، والأزمة التى مرت بها ابنتها وتأثير تربيتها على تلك المشكلة التي كانت حديث الجميع.

سبب ابتعاد نهى العمروسي

وكشفت نهى العمروسى سبب ابتعادها عن الفن، مرجعة إياه إلى قلة الأعمال الفنية التى تعرض عليها، إضافة إلى عدم مناسبتها مع تاريخها الفن، حيث ترى أن الأعمال التي تعرض عليها قد تقلل من قيمتها.

ابتعاد نهى العمروسي

وأكدت نهى العمروسي أنها رفضت بعض الأعمال التي تقلل من تاريخها قائلةً: "كش ههزأ نفسى فى اعمال مش مناسبة، قاعدة محترمة نفسي ومحترمة الجمهور"، مشيرةً إلى أنها لا تهتم بعدم التقدير، أو قلة الأعمال التى تعرض عليها الآن، إلا أنها لفتت أنها كانت تبكي سابقا من تلك الأمور، بينما عرفت قيمة نفسها عندما كبرت.

نهى العمروسي والمصائب

وقالت نهى العمروسي إنها تسبب لنفسها في العديد من المصائب ولم يظلمها أحد، مضيفةً: "أشعر أن حظى فى الحياة قليل ولكن أتحمل وأتقبل ما يحدث دائما"، موضحة ًأنه قبل سجنها توقعت ماذا سيحدث لها لدرجة أنها تحدثت إلى صديقتها تليفونيا وأخبرتها أنها تتوقع كتابة مانشيت بعنوان "القبض على نهى العمروسى مع مجموعة شباب"، وهو ما تحقق بالفعل بعد شهر على مرور تلك المكالمة.

دخول نهى العمروسي السجن

وبيَنت نهى العمروسي أنها تعرضت للظلم في دخولها السجن، مؤكدةً أنها أجرت تحليلًا أثبت أنها لا تتعاطى المخدرات أو السجائر، مضيفةً: "أنا مش فى موقع دفاع عن النفس إللى عايز يشتم يشتم كل للى حصلى مرض فى عينى زى مرض أم كلثوم وقالوا دا سبب مخدرات".

ابنة نهى العمروسي وقضية الفيرمونت

وفيما يتعلق بابنتها نازلي مصطفى كريم قالت نهى العمروسى، إن ابنتها تجاوزت أزمتها التي تصدرت الرأى العام بداية 2021 ، ولمعروفة بـ "قضية الفيرمونت" مشيرةً إلى أنها لم تدلي بأية تصريحات خلال أزمة ابنتها ومعترفة بخطئها في تربية ابنتها ون قصد مضيفةً: "لجأت لربنا في أزمة ابنتي ولم ألجأ لأي شخص".

أعمال نهى العمروسي

يُذكر أن الفنانة نهى العمروسي قدمت العديد من الأعمال السينمائية المميزة على رأسه "حلق حوش" وجزيرة الشيطان وشمس الزناتي واللعب مع الشياطين والعذراء والعقرب إلى جانب العديد من الأعمال الدرامية مثل ضمير أبلة حكمت، زيزينيا، أميرة في عابدين، والقرموطي في مهمة رسمية، كما قدمت مسرحية العشيقة.