2 % تراجع أسبوعي في الأسهم اليابانية متأثرة بمخاوف الركود



تراجعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق لتسجل انخفاضا أسبوعيا مع استمرار المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي في ظل رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي أدى لانخفاض وول ستريت خلال الليل.



ونزل المؤشر نيكي 1.11% ليغلق عند 27567.65 نقطة بعد تراجعه إلى أدنى مستوى منذ السابع من سبتمبر أيلول في وقت سابق من الجلسة وانخفض المؤشر 2.29% هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.61%.



وسجلت أسهم التكنولوجيا أداء ضعيفا وتراجع مؤشر القطاع 1.11%، ونزل سهم طوكيو إلكترون المصنعة للرقائق الإلكترونية 4.33% وكان الأكثر تأثيرا في تراجع المؤشر نيكي.



وانخفض سهم فاست ريتيلنج المالكة لسلسلة متاجر يونيكلو 1.31%.



وكان قطاع المرافق الأفضل أداء وصعد 1.22% بدعم من مكاسب أسهم شركات منها كانساي للطاقة الكهربائية وطوكيو جاز وأوساكا جاز.



وارتفعت أسهم القطاع المالي 0.65% وكانت أسهم ريسونا هولدنجز وشيزوكا بنك ومجموعة فوكوكا المالية الأفضل أداء على المؤشر.



وارتفع سهم هينو موتورز المملوكة لتويوتا 0.93%، لكنه تخلى عن بعض المكاسب في وقت لاحق وأغلق مرتفعا 0.16%.