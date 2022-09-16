الأسهم الأوروبية تتراجع بمستهل التعاملات وسط تزايد مخاوف الركود



تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات اليوم الجمعة 16 سبتمبر أيلول مع تأثر المعنويات بمخاوف الركود والتوقعات برفع كبير لأسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الفدرالي الأميركي الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% بعد لحظات من جرس الافتتاح، لتتجاوز تراجعاته هذا الأسبوع 2%.وانخفضت جميع مؤشرات القطاعات الأوروبية الرئيسية عند الساعة 07:11 بتوقيت جرينتش، وكانت أبرز الخسائر من نصيب قطاع السفر والترفيه.

وقال البنك الدولي في وقت متأخر من أمس الخميس إن الاقتصاد العالمي قد يتجه نحو ركود، مع تعامل البنوك المركزية بحدة مع التضخم المرتفع، مما يزيد من حالة القلق السائدة قبل اجتماع مجلس الفدرالي الأميركي.

وهوت أسهم شركة الطاقة الألمانية المستوردة للغاز والمتعثرة يونيبر بنسبة 9.4% إلى قاع المؤشر ستوكس 600، إذ تكافح لمواكبة التكاليف بعد وقف روسيا المفاجئ لخط أنابيب رئيسي لنقل الغاز الطبيعي في وقت سابق من الشهر الحالي.