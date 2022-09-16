ضبط 980 كيلو مواد مخدرة بقيمة تجاوزت 11 مليون جنيه في جنوب سيناء

وجه قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن جنوب سيناء بتوجيه حملة أمنية مكبرة خلال الفترة من 6/9 حتى 14/9/2022 استهدفت ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من متجري المواد المخدرة ومتعاطيها بدوائر أقسام شرطة (أول وثان شرم الشيخ، الطور، أبورديس، رأس سدر، دهب، نويبع).

ضبط 106 قضايا

وأسفرت جهودها عن ضبط 106 قضايا بإجمالي 112 متهما، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت (750،612 كجم، كمية من مخدر الحشيش وزنت (123،191 كجم)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (13،373 كجم)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (1،026 كجم، كمية من "زهرة الخشخاش المخدرة" وزنت (2 كجم وعدد 16 زهرة لذات المخدر)، كمية من سفوف زهرة الخشخاش المخدرة (2كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (1،378 كجم)، كمية من المواد المخدرة "الآيس – البودر- MDA" وزنت (209 جرام) (9064) قرص مخدر.

بالإضافة إلى ضبط (مبالغ مالية "عملات محلية - أجنبية"– سلاح أبيض – مكبس– عدد 65 هاتف محمول – عدد 13 سيارة)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (11٫260٫000 مليون جنيه تقريبًا).

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، في مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجري وحائزي المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

