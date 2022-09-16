جامعة حلوان تحتفل بتخريج أول دفعة في برنامج "تحسين" التدريبي

احتفلت جامعة حلوان بتخريج أول دفعة من البرنامج التدريبي في مجال الضيافة "تحسين"، وهو البرنامج الذي تم تطويره بجامعة حلوان لدعم وتعزيز التعليم السياحي في البلاد.

وحضر الاحتفال الدكتور حسام الرفاعي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والسيد محمد فاروق حفيظ، رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير والتنمية، إلى جانب كبار المسؤولين في المنظمات المشاركه، وساتيا أناند، رئيس شركة ماريوت الدولية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، و80 طالبًا برفقة عائلاتهم.

وقالت الدكتورة سها عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان: "بكالوريوس إدارة عمليات الفنادق هو البرنامج الوحيد في مصر الذي يربط بين الدراسة الأكاديمية والخبرة المهنية، كما يسهم هذا البرنامج في تقديم كفاءات عالية من المواهب مستعدون للعمل وتقديم مساهمة فعاله في قطاع الضيافة ".



ومن جانبه قال ساتيا أناند، رئيس شركة ماريوت الدولية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "نحن متحمسون للاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تحسين في مصر، والذي يركز على تزويد الشباب بالمهارات والخبرات اللازمة للنمو والازدهار في قطاع الضيافة من أجل تطوير حياتهم المهنية، كى يصبحون جزءًا من نجاح قطاع السفر والسياحة في مصر، ونحن كشركة، نظل ملتزمين بتعزيز التعليم السياحي في مصر وتطوير الجيل الصاعد من قادة الضيافة المحليين ذوى الحماس والمؤثرين في البلاد ".



تم إطلاق برنامج تحسين في عام 2018 بالشراكة مع جامعة حلوان وجمعية التطوير والتنمية للتركيز على اختصار وتسهيل الخطوات للجيل القادم من قادة الضيافة من خلال تزويدهم بتجربة مباشرة في الصناعة ونقطة انطلاق لإطلاق وظائف ناجحة في مجال الضيافة، وفي عام 2019، حصل البرنامج على موافقة وزارة التعليم العالي في مصر وحصل على اعتماد درجة البكالوريوس، واليوم، يتم الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة عمليات الفنادق عند الانتهاء من برنامج مدته أربع سنوات مقسم إلى سنة واحدة من الجامعة، تليها ثلاث سنوات، تتكون كل منها من 16 أسبوعًا من التعلم في الفصول الدراسية و32 أسبوعًا من التدريب في الموقع من خلال فنادق ماريوت الدولية في مصر، بعد الانتهاء من البرنامج، تخطط شركة ماريوت الدولية لتزويد الخريجين بفرص عمل بدوام كامل داخل فنادقها في مصر.



ويوجد في تحسين ما يقرب من 100 طالب مسجلين حاليًا ومن المقرر حصولهم على درجة البكالوريوس في السنوات القادمة، كما يخطط البرنامج أيضًا لاستقبال أكثر من 50 طالبًا جديدًا هذا العام.

