ستاد القاهرة يفتح ابوابه لمختلف الفئات العمرية لممارسة الرياضة

فتح اليوم الجمعة ستاد القاهرة ابوابه لمختلف فئات الشباب، لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة من جرى ودرجات وتزلج ومشى.

وقال وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة ان هذا القرار جاء بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الدولي.

واضاف ان ذلك ضمن خطة ورؤية توسيع قاعدة ممارسة الرياضة لمختلف الفئات العمرية.

يذكر ان الايام الماضية شهدت جولة تفقدية لوزير الشباب والرياضة برفقة هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية ووليد عبد الوهاب، لصالات وملاعب ستاد القاهرة استعدادا لاستقبال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الذي سيحضر لزيارة مصر يوم 23 سبتمبر الجاري في وفد رسمي ممثل عن اللجنة الأولمبية الدولية.

وتشهد زيارة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمصر مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم 24 سبتمبر الجاري من أجل عرض على سيادته تنظيم مصر لدورة الألعاب الأولمبية 2036 لتكون مصر أول دولة عربية وأفريقية تنظم هذا الحدث العالمي الكبير.

