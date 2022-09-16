4.25 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية بنهاية الأسبوع

أعلن صندوق النقد العربي عن وصول القيمة السوقية للبورصات العربية إلى 4 تريليونات و256 مليارا و291 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت بنحو 4.8 مليار إلى 568.7 مليار دولار في نهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت النشرة أن القيمة السوقية لسوق دبي المالي وصلت إلى 152.69 مليار دولار، فيما وصلت القيمة السوقية لبورصة السعودية إلى 2.95 تريليون دولار، وبورصة الكويت 146.7 مليار دولار، وسوق مسقط 60.5 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 58.5 مليار دولار والبورصة المصرية 36.36 مليار دولار وبورصة البحرين 30.77 مليار دولار.

ووفق النشرة الأسبوعية لصندوق النقد العربي، بلغت القيمة السوقية لبورصة عمان 26.09 مليار دولار، وبورصة بيروت 12.9 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.97 مليار دولار، وسوق دمشق 1.53 مليار دولار.

وأوضحت أن مؤشرات البورصات العربية شهدت تباينًا في الأسبوع الماضي حيث شهد أداء سبع بورصات عربية ارتفاعًا نتيجة ارتفاع معدلات نمو بعض القطاعات مثل التأمين والعقارات والخدمات، فيما سجل أداء سبع بورصات عربية انخفاضا نتيجة انخفاض مؤشرات أداء قطاعات البنوك، والاستثمار، والخدمات المالية، والاتصالات.

وذكرت النشرة أن حجم تداول البورصات العربية المُضمنة في قاعدة بيانات الصندوق شهدت ارتفاعًا بنحو 8.56% خلال الأسبوع الماضي، نتيجة ارتفاع حجم التداول في خمس بورصات عربية.