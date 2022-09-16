عاجل.. تقرير دولي يتوقع كسر سعر الدولار في مصر لحاجز الـ 20 جنيه خلال أيام

كشف تقرير لبنك ستاندرد تشارترد عن توقعه بتحرك سعر الدولار في مصر بشكل تدريجي، ليرتفع سعره إلى 20.75 جنيه بنهاية 2022، ونوه إلى اقتراب توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار قبل نهاية سبتمبر الحالي.

وحافظ ستاندرد تشارترد على توقعاته لبلوغ معدلات التضخم 11.6%، في السنة المنتهية في يونيو2023، على أن يبلغ الذروة عند 15%، في الربع الرابع من عام 2022، وسجل معدل التضخم 14.6% في أغسطس متأثرا بارتفاع أسعار الوقود.

وتوقع التقرير أن يرفع البنك المركزي الفائدة بـ100 نقطة أساس في اجتماعه في 22 سبتمبر، لكبح هذه المعدلات.

11 قرش ارتفاع في أسعار الدولار خلال أسبوع

ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر خلال تعاملات الأسبوع المنتهي بنحو 11 قرش ليسجل في البنك المركزي ليصل إلى 19.34 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع، مقابل 19.30 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع، في ختام تداولات أمس الأربعاء، حسب نشرة البنك المركزي المصري "cbe.org.eg".

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 19.31 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، وتكرر السعر نفسه في بنك مصر.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 19.36 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل نحو 19.33 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك Saib نحو 19.29 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.