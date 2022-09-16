أسعار الحديد اليوم الجمعة 16-9-2022

ارتفعت أسعار الحديد اليوم عند تجار مواد البناء، ليسجل سعر الحديد الاستثمار 17848 ألف جنيه، وسعر حديد عز 18100 ألف جنيه بالأسواق.

قالت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن مستويات سعر الحديد في مصر للمستهلك خلال سبتمبر تراوحت بين 17.500 و18.200 ألف جنيه، بينما تراوحت للبيع من أرض المصنع بين 17 و17670 ألف جنيه، موضحة أن سعر الحديد في مصر خلال سبتمبر يستقر عند مستويات أغسطس، وسط حالة من الاستقرار بالأسواق مدفوعة باستقرار على مستوى سوق الخامات عالميا.

أسعار الحديد اليوم:



سجل سعر حديد عز نحو 17670 جنيها.

سجل سعر حديد السويس للصلب 17570 جنيها.

سعر حديد المصريين نحو 17570 جنيها.

وسجل سعر حديد الجيوشي للصلب 17300 جنيه.

سجل حديد بشاي 17.900 جنيه.

وسجل سعر طن حديد الجارحى 17.550 جنيه.

حديد المراكبي 17.550 جنيه

وسجل سعر طن حديد مصر ستيل لنحو 17450 جنيها