حساب المواطن.. بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم "الدفعة 58"

كشف حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة الموافق الـ16 من سبتمبر 2022، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 58.

حساب المواطن

وأوضح حساب المواطن أنه يمكن تقديك طلب من قبل الراغبين في الاعتراض على مبالغ استحقق الدعم للدفعة 58 من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية لبرنامج حساب المواطن وذلك من خلال الضغط هنـــــــــا.

مبلغ الدفعات المستحقة في حساب المواطن

وأعلن المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن عن إجمالي مبلغ الدفعات المستحقة في البرنامج منذ انطلاقه وحتى الدفعة الـ58 لشهر سبتمبر، والذي بلغ 130 مليار ريال سعودي وهو رقم كبير.

حساب المواطن.. إجمالي المبالغ المستحقة

ووصل مجموع المبالغ المستحقة خلال الدفعة 58 عن شهر سبتمبر في برنامج حساب المواطن، إلى 3.2 مليار ريال سعودي تم توزيعها على 10.1 مليون مستفيد وتابع تضمنهم الدعم في برنامج حساب المواطن وذلك للشهر الجاري.

كيفية تقديم اعتراض

وكشف برنامج حساب المواطن عن إمكانية تقديم طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 58 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط من خلال “هنـــــــــا”.

حساب المواطن.. دفعة سبتمبر

وأعلن برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية السبت الماضي عن إيداع الدفعة 58 من الدعم المخصص لشهر سبتمبر الجاري للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن.

تعرف على مصادر الدخل التي حددها حساب المواطن ويجب الإفصاح عنها

حدد برنامج حساب المواطن في المملكة في وقت سابق مصادر الدخل التي يجب الإفصاح عنها في البرنامج، كما حذر من عواقب إخفاء أي معلومات جوهرية عند التقديم أو في أية مرحلة من المراحل اللاحقة.

كما حدد حساب المواطن أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها في البرنامج من خلال تغريدة له على حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات الشهير "تويتر" والتي تضمنت الرواتب والنشاط التجاري، إلى جانب العديد من المصادر الأخرى.

ولفت حساب المواطن إلى أن مصادر الدخل الأخرى تتضمن أي دخل يتم الحصول عليه من برامج الدعم الحكومية حافز أو ساند أو مكافئة الأئمة إضافة إلى الدخل الناتج عن الاستثمارات المالية، وعوائد الأصول العقارية وعوائد الأعمال الحرة غير النظامية.

عقوبة المتحايلين أو الممتنعين عن تقديم المعلومات إلى حساب المواطن أو التلاعب بها

شدد حساب المواطن على ضرورة تقديم بيانات دقيقة وصحيحة بعيدة عن التحايل، حيث حدد البرنامج عقوبة التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، وتقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة تؤثر على أهلية الاستحقاق أو الاستحقاق الفعلي، أو إخفاء المعلومات، والممثلة في إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه من الحصول على الدعم مع إمكانية استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق.