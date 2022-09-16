أسعار الدولار اليوم الجمعة 16-9-2022.. 11 قرش ارتفاع بسعر العملة الأمريكية

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع المنتهي بنحو 11 قرش ليسجل أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.35 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.45 جنيه بالبنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية

وسجل سعر الدولار في البنوك الحكومية سعر صرف الدولار 19.37 جنيه للشراء و19.43 جنيه للبيع وذلك في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وسجل في بنك قناة السويس سجل الدولار 19.35 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل الدولار 19.39 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل الدولار 19.37 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.. وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه 19.34 جنيه للشراء و19.41 جنيه للبيع.