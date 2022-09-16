جنيهان تراجع في أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-9-2022

الاقتصاد
أسعار الذهب
أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة، بنحو جنيهان بضغط من تراجع المعدن الأصفر عالميًا، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1113 جنيها.

أسعار الذهب في مصر:

سعر الذهب عيار ٢١:  1113  جنيه
سعر الذهب  عيار ٢٤: 1272     جنيه
سعر الذهب عيار ١٨:  954   جنيه
سعر الذهب عيار ١٤:    742  جنيه
سعر الجنيه الذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة  8904  جنيه.

أسعار الذهب عالميًا:

استقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوى لها في أكثر من عامين، كما أنها في طريقها لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهرين، وذلك بعد أن تسببت التوقعات برفع كبير في أسعار الفائدة من قبل مجلس الفدرالي الأميركي في زيادة عوائد السندات مما يطفئ بريق المعدن النفيس.
             
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1661.97 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أبريل نيسان 2020 عند 1658.30 دولار. وانخفضت الأسعار بنسبة 3.2% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
             
كما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 1670.50 دولار. ويأتي هذا بينما تقترب عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى منذ يونيو حزيران، بينما يتجه الدولار لتسجيل ارتفاع أسبوعي مقابل منافسيه.
             
والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأميركية، لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.
             
وبالنسبة للمعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 18.98 دولار للأونصة. وهبط البلاتين 1.7% إلى 889.19 دولار، كما انخفض البلاديوم 1.7% إلى 2099.54 دولار. 

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