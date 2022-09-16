جنيهان تراجع في أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-9-2022

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة، بنحو جنيهان بضغط من تراجع المعدن الأصفر عالميًا، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1113 جنيها.

أسعار الذهب في مصر:

سعر الذهب عيار ٢١: 1113 جنيه

سعر الذهب عيار ٢٤: 1272 جنيه

سعر الذهب عيار ١٨: 954 جنيه

سعر الذهب عيار ١٤: 742 جنيه

سعر الجنيه الذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8904 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا:

استقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوى لها في أكثر من عامين، كما أنها في طريقها لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهرين، وذلك بعد أن تسببت التوقعات برفع كبير في أسعار الفائدة من قبل مجلس الفدرالي الأميركي في زيادة عوائد السندات مما يطفئ بريق المعدن النفيس.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1661.97 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أبريل نيسان 2020 عند 1658.30 دولار. وانخفضت الأسعار بنسبة 3.2% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.



كما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 1670.50 دولار. ويأتي هذا بينما تقترب عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى منذ يونيو حزيران، بينما يتجه الدولار لتسجيل ارتفاع أسبوعي مقابل منافسيه.



والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأميركية، لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.



وبالنسبة للمعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 18.98 دولار للأونصة. وهبط البلاتين 1.7% إلى 889.19 دولار، كما انخفض البلاديوم 1.7% إلى 2099.54 دولار.