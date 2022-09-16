إغلاق المصارف اللبنانية 3 أيام بعد سلسلة من الاقتحامات

قررت جمعية مصارف لبنان إغلاق جميع مصارف البلاد الأسبوع المقبل لثلاثة أيام بعد سلسلة اقتحامات متكررة بلغت ذروتها اليوم الجمعة 16 سبتمبر أيلول، مع سعي المواطنين لاستعادة مدخراتهم المجمدة.

وأوضحت الجمعية في بيان أن مجلس إدارتها قرر إقفال المصارف أيام 19 و20 و21 سبتمبر أيلول للدفع باتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة، مشيرة إلى أنها ستقعد اجتماعًا آخر مطلع الأسبوع المقبل لتدارس الخطوات التالية.

وشددت الجمعية على ضرورة الالتزام بالقوانين وتجنب العنف مؤكدة أن معالجة "أزمة انهيار نظامية كالتي تمر بها البلاد، لا يمكن أن تُحَلَّ إلا عبر خطط شاملة".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، اعتقل رجل مسلح بعد اقتحامه بنكًا لبنانيًا في مدينة الغازية في جنوب البلاد صباح الجمعة لمحاولة استعادة مدخراته المجمدة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.