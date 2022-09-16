أسواق الأسهم الإماراتية ترتفع بختام التعاملات بدعم من توقعات تحسن الطلب على النفط

الاقتصاد
الأسهم الإماراتية
الأسهم الإماراتية

 

أنهت أسواق الأسهم في الإمارات تعاملات اليوم الجمعة، على ارتفاع مع تعافي أسعار النفط وسط توقعات بتحسن الطلب على المدى الطويل، متجاوزة المخاوف من أن زيادة أسعار الفائدة قد تكبح النمو الاقتصادي العالمي.

وتتوقع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والوكالة الدولية للطاقة الدولية أن يرتفع الطلب على النفط عالميا بين اثنين وثلاثة بالمئة هذا العام والعام المقبل.

وصعد المؤشر الرئيسي في أبوظبي 1.9 بالمئة محققا أفضل أداء يومي منذ مطلع مارس آذار. وقفز سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، بنسبة 3.1 بالمئة وشركة اتصالات والمزيد (‭‭e&‬‬)، المعروفة سابقا باسم مجموعة الإمارات للاتصالات، بنسبة 3.8 بالمئة.

كما ارتفع سهم مجموعة ملتي بلاي للاستثمارات 6.9 بالمئة ليواصل تحقيق مكاسب لليوم التاسع على التوالي.

وفي دبي، زاد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.8 بالمئة، بدعم من ارتفاع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بنسبة 1.6 بالمئة وإعمار العقارية 0.9 بالمئة.

وحقق مؤشرا أبوظبي ودبي مكاسب أسبوعية بلغت 4.1 بالمئة و3.8 بالمئة على الترتيب.

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