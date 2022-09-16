أدوبي تستحوذ على Figma في صفقة قيمتها 20 مليار دولار

استحوذت شركة أدوبي، على صفقة شركة Figma، وهي شركة ناشئة لبرامج التصميم السحابية، وفقًا لوكالة بلومبرج.

أدوبي تستحوذ على Figma

وقالت مصادر لبلومبرج، إنه قد يتم الإعلان عن اتفاق في أقرب وقت اليوم الخميس، وأضاف أحد المصادر إن الأطراف ناقشت تقييمًا بأكثر من 15 مليار دولار لـ Figma.

وأشارت المصادر إلى إن المداولات جارية ولا يزال من الممكن تغيير شروط الصفقة، ومن المقرر أن تعلن أدوبي عن أرباحها للربع الثالث من السنة المالية اليوم الجمعة الموافق 16/9/2022.

وقضت شركة Figma عدة سنوات في وضع التخفي قبل تقديم الأدوات القائمة على المتصفح والتي تسمح لمصممي البرامج بالعمل معًا في الوقت الفعلي.

وتسمح منتجاتها للمتعاونين بتجاوز العملية المتمثلة في حفظ عملهم وإرساله إلى زملائهم باستخدام مجموعة من التطبيقات المتباينة.

شهدت الشركة، بقيادة المؤسس المشارك ديلان فيلد، قفزة في الطلب أثناء الوباء مع ظهور العمل عن بعد. يشمل العملاء شركة إير بي إن بي وجوجل ونتفليكس وتويتر، وفقًا لموقعها على الويب. يشمل داعمو Figma شركات رأس المال الاستثماري كلينر بيركنز وIndex Ventures وجراي لوم بارتنرز

تعرضت أدوبي، وهي الشركة المفضلة في وول ستريت لأكثر من عقد من الزمان، إلى الانهيار التكنولوجي حيث فقدت أسهمها أكثر من ثلث قيمتها منذ بداية العام. وأصبح المستثمرون متشككين بشكل متزايد بشأن هيمنة برامج Adobe الإبداعية، وكانت الشركة تتطلع إلى التوسع في المزيد من العروض الصديقة للمستهلكين.

أهم منتجات شركة Figma

وأهم منتجاتها وهو برنامج Adobe Illustrator الذي يقوم بإنشاء الرسوم الخطية المتجهة المعروفة بالفكتور والتي لاتتاثر عند التكبير أو التصغير بخلاف الرسوم النقطية وكان هذا البرنامج يعمل على ابل ماكنتوش فقط، وبعد ذلك أنتجت شركة ادوبي برنامج معالجة وتعديل الصور الشهير Adobe Photoshop أحد أهم برامجها على الإطلاق وكان ذلك عام 1989.

وأنتجت أدوبي العديد من البرامج المتميزة في منتصف التسعينات مثل برنامج Adobe Acrobat والذي يقوم بإنشاء ملفات PDF الشهيرة وهذه التقنية اوجدت وساهمت في انتشار الوثائق والكتب والتقارير الإلكترونية وأصبحت دور النشر تفكر جديا في تحويل كتبها من ورقية إلى كتب إلكترونية ذات نسق PDF والفضل في ذلك يرجع إلى شركة ادوبي التي اوجدت هذه التقنية الفريدة.