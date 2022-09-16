وظائف في الجامعة السعودية الإلكترونية لكافة المؤهلات "طريقة التقديم والشروط"

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، فتح باب التوظيف أمام جميع المؤهلات العلمية المطلوبة، من ينتظرون تلك الفرصة من أجل اللحاق بإحدى الوظائف التي عينهم على مواصلة حياتهم والعمل بجد والحصول على مردود معنوي ومادي مناسب.

وظائف الجامعة السعودية الإلكترونية

ونقدم لقرائنا الكرام أبرز المعلومات المتعلقة بوظائف الجامعة السعودية الإلكترونية والتي تتعلق بطريقة التقديم وكيفية الالتحاق إلى جانب الشروط المطلوبة والضوابط المحددة للراغبين في التقدم إلى تلك الوظائف.

الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن فتح باب التوظيف

وكشفت الجامعة السعودية الإلكترونية عن توفر بعض الوظائف، والتي تحتاج إلى أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة، حيث توجهت عمادة الموارد البشرية بالإعلان عن تلك الوظائف، والتي تتضمن العديد من التخصصات.

التخصصات المطلوبة في وظائف الجامعة السعودية الإلكترونية

وحددت الجامعة السعودية الإلكترونية التخصصات التي تحتاجها والتي تتطلب مهندسي البرمجة، إضافة إلى مطوري البرمجيات، مع طلب مهندس شبكات متخصص، وفني متخصص شبكات، إلى جانب فني دعم ومحلل النظم ومختص بقواعد البيانات وأمن المعلومات إضافة إلى مصمم.

ضوابط الجامعة السعودية الإلكترونية للتقديم

وكشفت الجامعة السعودية الإلكترونية عن بعض الضوابط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين، منها:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- أن يكون متفرغًا بشكل كامل للمهام الوظيفية المطلوبة.

- حصول المتقدم على مؤهل علمي مطلوب للوظيفة الشاغرة بالجامعة.

- ألا يقل تقدير المتقدم عن "جيد".

- اجتياز المقابلة الشخصية.

كيفية التقديم إلى وظائف الجامعة السعودية الإلكترونية

1- الدخول إلى المنصة الإلكترونية التابعة للجامعة الإلكترونية بالضغط هنــــا.

2- تسجيل الدخول والانتقال للخطوة الثانية.

3- إدخال كافة البيانات المطلوبة من المتقدم "الاسم والتخصص والمسمى الوظيفي".

4- تدوين كل البيانات ومراجعتها قبل إرسالها.

5- إرسال تقديم البيانات.