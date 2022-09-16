تفاصيل إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي عن شقق للاستلام الفوري والشروط

شقق صندوق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 3، يبحث الكثير من مواطني جمهورية مصر العربية عن شقق سكنية بكافة التسهيلات التي تضمن حياة هادئة إلى جانب قيمة مالية بسيطة إذا ما قورنت بحجم الشقة واستلامها بشكل فوري.

سكن لكل المصريين 3

وترقب الكثيرون إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي الجديد سكن لكل المصريين 3 والذي حمل مفاجأة بشأن إمكانية تسلم شقة سكنية بشكل فوري، إلى جانب العديد من الشقق الأخرى التي يمكن تسلمها خلال سنة ونصف.

إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 3 الجديد

وأعلنت صندوق الإسكان الاجتماعي ووزارة الإسكان عن طرح إعلان جديد ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وذلك في الـ14 من سبتمبر الجاري، مع إمكانية الحصول على شقق بشكل فوري أو خلال 18 شهرًا.

تفاصيل صندوق الإسكان الاجتماعي

وتقدم بوابة الفجر لروادها الكرام كافة التفاصيل حول إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي الجديد ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" والتي تضمن ثمن الوحدة وشروط الحصول عليها إلى جانب أماكن الشقق وموعد التقديم.

التصديق على إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي

وقرر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التصديق علي الإعلان الجديد "سكن لكل المصريين 3" والذي يتضمن الإعلان شقق للاستلام الفوري وأخرى خلال 18 شهر إضافة إلى شقق خاصة بالإسكان الاجتماعي وأخرى بالإسكان المتوسط، لتناسب كافة الطبقات.

التقديم في إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي

ومن المقرر أن يبدأ إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي بخصوص الشقق في الـ25 من سبتمبر المقبل ويستمر لـ7 أيام وذلك لذوي الاحتياجات الخاصة، قبل أن ينطلق في الثاني من أكتوبر لـ27 من الشهؤر ذاته لكافة المواطنين.

الشقق التي تسلم فوريا في إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي الجديد

وتوجد العديد من المحافظات التي يشملها إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي حيث تسلم بتلك المناطق شقق فورية منمها القليوبية والأقصر وبرج العرب الجديدة والفيوم والبحرية إلى جانب الأقصر والبحيرة والفيوم الجديدة والمنوفية وأسيوط وسوهاج والإسماعيلية وأخميم والشرقية وسوهاج والإسماعيلية إضافة إلى دمياط والمنيا وقنا والمنيا الجديدة وشمال سيناء والدقهلية والسويس.

المدن والمحافظات التي ستسلم شقق صندوق الإسكان الاجتماعي الجديدة بها خلال 18 شهر

وتضمن إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي عن العديد من المناطق التي ستشهد تسليم شقق سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال 18 شهرا ومنها أكتوبر الجديدة وتحديدًا غرب المطار وجزر القطوري الموجودة بالعياط، ودمنهور.

ثمن وحدات شقق المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 3 وطرق السداد

ومن جانبه أوح صندوق الإسكان الاجتماعي أن الإعلان ضمن مبادرة الرئاسة سكن لكل المصريين، ومبادرة البنك المركزي بتمويل عقاري بسعر فائدة 3% والتقسيط علي 30 عام، ويكون بدفع مقدم جدية حجز يتراوح من 15 ألف إلي 22 ألف جنيه، وأخير يتراوح سعر الوحدة للإسكان الاجتماعي من 194 ألف إلي 310 آلاف جنيه.

سعر الوحدة في إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي الجديد

ويتراوح سعر الوحدة الإسكان المتوسط داخل إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي الجديد بـ1.7 مليون جنيه بمساحة تصل لـ150 متر.

شروط الحصول على شقق صندوق الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين 3"

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- ألا يزيد سن المتقدم عن 50 عام ولا يقل عن 21 عام.

3- غير مسموح بتقدم أكثر من فرد من الأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر في الإعلان الواحد.

4- ألا يكون قد حصل المتقدم على أي دعم أو حصل علي أي شقق أو أراضي تبع الإسكان الاجتماعي.

5- ألا يزيد دخل الفرد الأعزب عن 6000 جنيه شهريًا و8000 جنيه شهريًا للأسرة لمحدودي الدخل.

6- لا يزيد الدخل للأعزب عن 13000 جنيه شهريًا، ولا يزيد عن 18000 جنيه شهريًا للأسرة.