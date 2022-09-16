بالإعلان الـ10.. خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، يعد من ضمن الكلمات الأكثر بحثا على موقع جوجل العالمي خلال الأونة الأخيرة، والتي تعتبر واحدة من الأمور الهامة التي تشغل بال الكثير من المواطنين.

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي بالإعلان الـ10.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي بالإعلان الـ10، وذلك وفقا لما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهي على النحو التالي:-

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

- الدخول مباشرةً على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الرابط الإلكتروني التالي (اضغط هنـــــــا).

- َبعد ذلك ستظهر للمواطن أيقونة "الاستعلام عن حالة الطلب" والتي يتم اختيارها.

- ثم قم بإدخال كلمة السر والرقم القومي الخاص بك.

- ثم قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة لتظهر بعد ذلك حالة الطلب الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر.

احذروا إعلانات الإسكان الاجتماعي المزيفة

وفي وقت سابق، حذرت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من الإعلانات المزيفة التي تخرج للمواطنين، حيث كشفت فرق الرصد والتحليل بالصندوق، عن منشورات يزعم أصحابها أنّها تحتوي على معلومات بشأن الإعلان المقبل للصندوق والخاص بحجز وحدات المواطنين منخفضي الدخل.

وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المنشورات تحتوي على صورة مٌعدلة ببرامج إلكترونية لكراسة الشروط الخاصة بالإعلان السابق "سكن لكل المصريين 2"، وتم تعديلها على أنّها كراسة الشروط الخاصة بالطرح الجديد للمواطنين منخفضي الدخل.

وأكدت مي عبد الحميد، أن هذه الصورة غير صحيحة، وأنّ المعلومات الواردة بها سواء من أسماء مدن أو مواعيد خاصة بالتقدم على الوحدات السكنية كاذبة ولا أساس لها من الصحة، وأن الهدف منها التلاعب بالمواطنين واستغلال اهتمامهم بالمشروعات والإعلانات التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للمواطن.